Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Харьков в связи с пожаром, который произошел вчера в доме престарелых в городе.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
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Глава государства посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития громад и территорий, которая работает над выяснением его причин.
Также президент проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.
Пожар в Харькове: что известно
- Как сообщал УНИАН, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для людей преклонного возраста произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, еще 5 госпитализированы.
- Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами.
- По факту пожара полиция открыла производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
- Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара.
- По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, полицейские решают вопрос о задержании хозяйки дома, в котором произошел пожар.
- В Харьковской ОГА сообщили, что указанный дом нелегальный.
- 22 января в Харькове объявлен траур.
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