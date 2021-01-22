Глава государства посетит место пожара и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития громад и территорий, которая работает над выяснением его причин.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочей поездкой в Харьков в связи с пожаром, который произошел вчера в доме престарелых в городе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Глава государства посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития громад и территорий, которая работает над выяснением его причин.

Также президент проведет совещание по координации наработки механизмов предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.

Пожар в Харькове: что известно

Как сообщал УНИАН, 21 января в Харькове в двухэтажном жилом доме, переоборудованном под дом для людей преклонного возраста произошел пожар, в результате которого погибли 15 человек, еще 5 госпитализированы.

Согласно предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с электронагревательными приборами.

По факту пожара полиция открыла производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Кабинет министров создал правительственную комиссию под председательством министра развития громад и территорий Алексея Чернышева по расследованию причин пожара.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, полицейские решают вопрос о задержании хозяйки дома, в котором произошел пожар.

В Харьковской ОГА сообщили, что указанный дом нелегальный.

22 января в Харькове объявлен траур.

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Автор: Константин Гончаров