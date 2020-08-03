НАПК направило в суд админпротоколы в отношении нардепа от "Слуги народа" и мэра Ужгорода

За минувшую неделю НАПК составило и направило в суд 13 административных протоколов.

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд административные протоколы в отношении трех сотрудников Службы безопасности Украины, народного депутата и городского головы Ужгорода.

Об этом говорится в сообщении на сайте НАПК.

За минувшую неделю НАПК составило и направило в суд 13 административных протоколов.

Так, по признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов были составлены и направлены в суд админпротоколы в отношении Ужгородского городского головы Богдана Андриива, директора КП "Международный аэропорт "Черновцы" им. Леонида Каденюка Бориса Морского и бывшего заместителя начальника Регионального сервисного центра Министерства внутренних дел в Закарпатской области Михаила Бойчука.

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По признакам несвоевременного уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии составлены административные протоколы в отношении начальника управления прокуратуры Кировоградской области Виталия Вергелеса, бывшего начальника отдела Звенигородской райгосадминистрации Натальи Кузнецовой и народного депутата Украины от "Слуги народа" Никиты Потураева.

По признакам несвоевременного представления декларации были составлены административные протоколы в отношении начальника отдела Министерства финансов Елены Михайленко, бывшего следователя Ирпенского ОП ГУ НП в Киевской области Богдана Шевченко и бывшего руководителя экспертной группы по вопросам инвестиционной политики Министерства инфраструктуры Украины Нелли Сороки.

Также по признакам несвоевременного представления декларации без уважительных причин составлены административные протоколы в отношении трех работников СБУ, которые занимали ответственное и особо ответственное положение: бывший начальник УСБУ в Кировоградской области Алексей Петров, бывший заместитель начальника отдела одного из следственных управлений СБУ Максим Силаев и бывший следователь СБУ Сергей Мигалатий.

Кроме того, административный протокол о нарушениях порядка представления финансовой отчетности составлен в отношении руководителя "Партии Украинского народа" Дмитрия Подлужного.

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