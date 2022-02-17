Россия объединилась с другими злостными нарушителями Устава ООН для его защиты.

Россия, Беларусь, Китай и другие страны объединились для якобы "защиты Устава ООН". Украина нацелена разоблачить лицемерие РФ во время сессии Специального комитета по Уставу ООН и укреплению роли организации, стартующей 22 февраля.

Об этом в колонке для "Европейской правды" рассказал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица.

Постпред напомнил, что в прошлом году Россия, Беларусь, Сирия, Иран, КНДР, Венесуэла, Никарагуа объединились в "группу друзей в защиту Устава ООН", чтобы участвовать в работе спецкомитета.

"В теории работа этого комитета имеет значение для Украины, ведь Устав ООН является ключевым международным договором, который должен был бы гарантировать мир. Однако на практике надо готовиться к тому, что заседание будет настоящей ярмаркой кощунства", - комментирует Кислица.

Он акцентировал, что "защитники Устава" - "известные "чемпионы" по соблюдению прав человека и международного права". Активно продвигает работу группы именно РФ.

Кислица отметил, что в своей декларации группа говорит о "соблюдении и приверженности как букве, так и духу Устава ООН".

В то же время постпред Украины вспоминает вопиющий инцидент лицемерия РФ во время работы в этом комитете.

"18 февраля [2014 года] РФ вносит на рассмотрение этого комитета идею обращения в Международный суд ООН по решению, которое бы ограничило возможность всех государств мира применять силу без разрешения Совета Безопасности, за исключением самообороны. А уже через два дня российские войска ворвались на территорию украинского Крыма с целью его оккупации! Получается, что представление российской делегацией документа об отказе от использования силы или угроз силой происходило почти одновременно с началом оккупации Россией территории Украины. Этот пример показывает, насколько лицемерно и иронично звучат сегодняшние призывы РФ к Уставу ООН", - уточняет Кислица.

Постпред считает символичным тот факт, что сессия начнется через два дня после годовщины оккупации Крыма и считает, что работа должна начаться с разоблачения лицемерия России и с требований прекратить оккупацию территорий Украины.

"Без этого разговоры об усилении ООН рискуют остаться только в протоколах спецкомитета", - убежден он.

Напомним, 31 января было созвано заседание Совета Безопасности ООН из-за наращивания войск РФ возле Украины. Инициатор - США. РФ пыталась сорвать это заседание.

Постоянный представитель Российской Федерации в Организации Объединенных Наций Василий Небензя досрочно покинул заседание Совета безопасности ООН и не стал слушать выступление представителя Украины Сергея Кислицы.

В Министерстве иностранных дел Украины действия Небензи пренебрежением к международным отношениям и попыткой подорвать авторитет Совета Безопасности ООН.

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