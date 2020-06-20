У Венедиктовой открыли производство по факту слежки за Порошенко - нардеп

Досудебное расследование поручено осуществлять следователям ГБР.

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по заявлению о слежке за экс-президентом Украины, лидером партии «Европейская солидарность» Петром Порошенко.

Читайте такжеВенедиктова на примере ВР объяснила, в чем заключается состав преступления Порошенко по делу СемочкоОб этом сообщил народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Владимир Арьев на своей странице в Facebook.

«Офис генпрокурора открыл производство из-за слежки за Порошенко на автомобилях с номерами, отсутствующими в реестре. Но расследовать поручили ГБР», - написал он.

Арьев обнародовал скан-копию ответа, который он получил из Офиса генпрокурора. В нем говорится, что по фактам, изложенным в заявлении Арьев и других народных депутатов от 12 июня, начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.365 УК Украины.

Досудебное расследование поручено осуществлять следователям Государственного бюро расследований.

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