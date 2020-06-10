Следователи готовят ходатайство об избрании меры пресечения Порошенко – ГБР

Начальник второго отдела Государственного бюро расследований Вадим Приймачок заявил, что Петр Порошенко отказался получать подозрение.

Ходатайство об избрании меры пресечения экс-президенту Украины, народному депутату Порошенко будет направлено в Печерский районный суд Киева.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил начальник второго отдела Государственного бюро расследований Вадим Приймачок.

Он заявил, что Порошенко отказался получать подозрение, что зафиксировано на видео.

По словам Приймачка, в ГБР готовят ходатайство об избрании меры пресечения в рамках выдвинутого подозрения.

"Следователями решается вопрос о применении меры пресечения для подозреваемого. Соответствующее ходатайство будет подано в Печерский райсуд Киева", - подчеркнул Приймачок.

Также он сказал, что следственные действия проводят следователи ГБР по согласованию с Офисом генерального прокурора.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 10 июня, в 11:05 Порошенко вместе с адвокатами пришел на допрос в ГБР. Следственные действия касаются уголовного производства относительно обстоятельств перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции из 43 картин всемирно известных художников.

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