Порошенко в ГБР сообщили о подозрении, у экс-президента это отрицают

Адвокаты Порошенко утверждают, что подозрение незаконное на основании того, что была нарушена процедура при его вручении.

В Государственном бюро расследований утверждают, что вручили пятому президенту Украины, народному депутату Петру Порошенко подозрение по делу в отношении бывшего заместителя руководителя Службы внешней разведки Сергея Семочко, у самого же Порошенко это отрицают.

Как передает корреспондент УНИАН, экс-президент покинул здание ГБР.

Несмотря на то, что он был вызван на допрос по делу об обстоятельствах перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля 43 картин всемирно известных художников, в ГБР сообщили о вручении Порошенко другого подозрения.

В частности, начальник второго отдела ГБР Вадим Приймачок отметил, что сегодня следователями ГБР Порошенко вручили "письменное уведомление о подозрении в производстве, где экс-президент обоснованно подозревается в даче заведомо незаконного приказа, который побудил действующего главу Службы внешней разведки к превышению служебных полномочий".

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В то же время адвокат Порошенко Илья Новиков заявляет, что действительно его подзащитному пытались вручить подозрение, однако это было не уполномоченное лицо и поэтому, как утверждает адвокат, подозрение является незаконным из-за нарушения процедуры вручения, а поэтому и Порошенко, и его адвокаты отказались его принять.

"Подозрение незаконное на основании того, что была нарушена процедура. Это было не уполномоченное лицо. Если подозрение подписала Венедиктова, то она должна была лично вручать его в руки Порошенко. Она испугалась этого и прислала работника вместо себя, который даже не имел заверенных копий поручения. Поэтому у нас были все основания отказаться от общения с этим человеком", - отметил Новиков.

В свою очередь в ГБР заявили журналистам, что подозрение Порошенко законное.

В пресс-службе ведомства корреспонденту УНИАН объяснили, что суть подозрения, врученного сегодня Порошенко, заключается в том, что он нажал на бывшего главу Службы внешней разведки для того, чтобы он назначил Семочко своим первым заместителем.

Как сообщал УНИАН, пятый президент Украины сегодня пришел на допрос в Государственный бюро расследований.

Ранее в ГБР сообщали, что Порошенко вызвали 10 июня на 11:00 в деле о прослушивании международных переговоров с участием самого президента. Впоследствии стало известно, что Печерский суд Киева разрешил принудительный привод Порошенко для допроса в ГБР.

Справка УНИАН.Сергей Семочко занимал должность первого заместителя председателя Службы внешней разведки с 31 июля 2018 года по 12 апреля 2019 года.

По данным журналистского расследования, Семочко владеет недвижимостью стоимостью более 200 млн грн, а у членов его семьи - российское гражданство и бизнес в Крыму. Кроме того, согласно данным расследования, во время работы Семочко в контрразведке от фармацевтических компаний требовали взятки.

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