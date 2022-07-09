Он отметил, что переговоры не проводят под бомбами, под постоянной угрозой, под режимом оккупации части территорий.

Нельзя категорически отвергнуть риск возникновения определенной усталости союзников Украины от войны.

Об этом сказал председатель сената Французской Республики Жерар Ларше, выступая на заседании Верховной Рады Украины.

Он подчеркнул, что поражение Украины в войне "стало бы нашим коллективным поражением".

Ларше процитировал ответ президента Французской Республики Раймона Пуанкаре во время Первой мировой войны на вопросы о продолжении войны: "Фронт будет держаться, если будет держаться тыл".

"Тылами также являются 27 стран-членов Европейского Союза, которые должны держаться перед лицом этой войны, которая продолжается, и последствия которой в разной степени имеют глобальный характер. Нельзя категорически отвергнуть риск возникновения определенной усталости", - отметил Ларше.

Он отметил, что украинцы, как и другие европейцы, как и французы, как и все народы, ненавидящие войну, не хотели этой войны, они хотят мира.

"Но вы вынуждены воевать, чтобы защитить свою страну, и делаете это до момента освобождения оккупированных территорий и в соответствии с целями, которые вы сами поставили, и которые способны определять вы и только вы — ставить и достигать этих целей. Переговоры не проводят под бомбами, под постоянной угрозой, под режимом оккупации части ваших территорий", - подчеркнул он.

"Вашим агрессорам, если бы они имели соблазн сделать ставку на усталость в поддержке Франции и Европы или на раскол, я говорю с таким же убеждением: сделать такую ставку – это значит одной ногой уже стать на путь поражения", - подчеркнул Ларше.

При этом он добавил, что с каждым новым преступлением России, совершенным против мирного населения, "с каждым новым ужасом, совершенным против вашего народа, с каждым новым городом-мучеником наша решимость помогать вам возрождается с новой силой и становится все более устойчивой".

При этом процитировал генерала Шарля де Голля, который, войдя в освобожденный Париж 25 августа 1944 года, сказал: "Париж обижен, Париж сломлен, Париж замученный, но Париж освобожден". "Позвольте мне и моим коллегам отдать дань уважения Украине обиженной, Украине замученной, но Украине вскоре освобожденной, потому что именно в этом смысл вашей борьбы и нашей поддержки", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Франция предоставит Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок Caesar.

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