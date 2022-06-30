Россия не должна выиграть войну в Украине, потому что это поставит под угрозу безопасность Европы в целом.

Франция предоставит Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок Caesar.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон после саммита НАТО в Мадриде, пишет BFM TV.

"Союзники выполняют свои обязанности. Франция очень быстро доставит 6 дополнительных пушек Caesar, а также бронетехнику для защиты от жестокой агрессии России", - сказал Макрон.

Он заявил, что Россия не должна выиграть войну в Украине, потому что это поставит под угрозу безопасность Европы в целом.

Макрон отверг обвинения России в том, что война была реакцией на агрессивное поведение НАТО.

Он также объявил, что союзники "единодушно решили усилить нашу экономическую и военную поддержку Украины".

Ранее министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорну заявил, что Украина получит от Парижа "значительное количество" бронированных автомобилей VAB.

Франция уже передала Украине 12 САУ Caesar, которые могут запускать 155 мм снаряды на расстоянии 40 километров со скоростью от шести до восьми выстрелов в минуту.

Вас также могут заинтересовать новости: