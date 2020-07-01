У Зеленского подчеркнули, что "голосование" в оккупированном Крыму за поправки Путина является нелегитимным

Представитель президента Украины в АРК заявляет, что для российской власти стало правилом прикрывать собственные преступления референдумами.

Представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич подчеркивает, что любые результаты "голосования" относительно поправок к Конституции России на временно оккупированной территории Крыма не будут считаться легитимными ни Украиной, ни международным сообществом.

Об этом говорится в заявлении Представительства президента Украины в Автономной республике Крым относительно так называемого "голосования" на временно оккупированной территории за изменения в Конституцию РФ.

"Для несменяемой власти в Российской Федерации давно стало правилом прикрывать собственные преступления референдумами, перекладывая ответственность за такие преступления из политической элиты страны на "народ". В 2014 году мы видели, как под видом "референдума" было проведено военную операцию и оккупирован украинский Крым", - говорится в заявлении.

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До 1 июля продолжалось общероссийское голосование относительно внесения изменений в Конституцию России для легитимации продолжения правления президента РФ Владимира Путина. "И хоть до старта голосования все уже понимали, что в Кремле знают необходимый результат, в течение недели, с 25 июня, россияне голосовали на избирательных участках, во дворах, с машин; с российскими документами и по паспортам советского образца", - отметили в представительстве.

Кроме того, в представительстве подчеркнули, что хотели бы оставить вопрос защиты Конституции РФ российским гражданам и обратить внимание на включение в общероссийское голосование территории временно оккупированного Крымского полуострова.

"Проведение государством-оккупантом голосования за поправки к Конституции РФ на временно оккупированной территории Украины в Автономной Республике Крым и городе Севастополе является неправомерным с точки зрения международного права, ведь АР Крым и город Севастополь – это неотъемлемые составляющие части территории Украины, и РФ как государство-оккупант не имеет суверенитета над ними", - отмечается в заявлении.

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"Любые "результаты" проведения такого голосования на временно оккупированной территории Украины не будут считаться легитимными ни Украиной, ни международным сообществом. Закрепление в Конституции РФ положений о том, что действия, направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям не допускаются, не имеют никакого юридического значения относительно временно оккупированной территории Автономной республики Крым и Севастополя, поскольку они являются неотъемлемыми составными частями территории Украины, а не частями территории РФ. С точки зрения международного права, его основных принципов, Устава ООН Россия не является сувереном территории АР Крым и Севастополя и, соответственно, так называемое "включение этой территории в состав РФ является неправомерным и не имеет никаких юридических последствий", - подчеркнул Кориневич.

В представительстве также напомнили, что Генеральная ассамблея ООН в резолюции 68/262 "Территориальная целостность Украины", принятой 27 марта 2014 года, призвала все государства, международные организации и специализированные учреждения не признавать любые изменения статуса Крыма и Севастополя на основе так называемого "референдума", проведенного 16 марта 2014 года, и воздерживаться от любых действий или шагов, которые можно было бы истолковать как признание любого такого измененного статуса.

Как сообщал УНИАН, Путин призвал россиян принять участие в голосовании за поправки. Он заявил, что россияне "выбирают жизнь в стране с современным образованием и здравоохранением, с надежной социальной защитой граждан и с эффективной властью, подотчетной обществу". Поправку к Конституции, которая предусматривает обнуление президентских сроков, что позволит Путину еще дважды избираться на пост главы государства, он не вспомнил.

Внесение изменений в Конституцию России Путин инициировал в январе. Тогда же он заявил, что поправки должны быть одобрены всенародным голосованием, хотя закон этого не требовал.

Для вступления поправок в силу необходимо, чтобы их одобрили более половины участников всенародного голосования. Явка значения не имеет - в отличие от референдума, где нужно, чтобы на участки пришли более половины избирателей.

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