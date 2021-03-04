Он заявил, что переживает за свою страну и «всегда готов к борьбе».

Бывший госсекретарь США Майк Помпео может принять участие в президентских выборах в 2024 году, если в гонке не будет участвовать экс-президент Дональд Трамп.

Читайте такжеПомпео проведет встречу с кандидатом на его пост от БайденаОн заявил, что переживает за свою страну и «всегда готов к борьбе».

«Я глубоко переживаю за Америку»,— заявил Помпео телеканалу Fox News. «Мы с вами давно являемся частью консервативного движения. Я намерен продолжать в том же духе»,— сказал он.

Майк Помпео возглавлял Госдепартамент при администрации 45-го президента США Дональда Трампа (2017–2021). Трамп планировал пойти на второй срок, но проиграл демократу Джо Байдену. СМИ сообщали, что он серьезно рассматривает возможность баллотироваться снова в 2024 году. Сам Дональд Трамп также намекал, что может вновь принять участие в выборах, сообщает kommersant.

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Автор: УНИАН