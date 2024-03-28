Президент рассказал ему об усилении воздушного террора со стороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спикером Палаты представителей Майком Джонсоном.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. "Поблагодарил его лично, обе партии, американский народ и президента Байдена за жизненно важную поддержку Украины с начала российского вторжения", - написал он.

Зеленский сообщил, что рассказал Джонсону о ситуации на поле боя, в частности о стремительном усилении российского воздушного террора. "Только за прошедшую неделю украинские города и общины подверглись ударам 190 ракетами, 140 "шахедами" и 700 КАБами. Выведена из строя крупнейшая украинская ГЭС", - подчеркнул президент.

Видео дня

Он подчеркнул, что в этой ситуации быстрое принятие Конгрессом помощи для Украины критически важно. "Мы осознаем, что в Палате представителей есть разные позиции относительно того, как это сделать, но главное - чтобы вопрос помощи Украине оставался фактором объединения", - отметил Зеленский.

Кроме того, сообщил он, обсуждалась необходимость скорейшего перекрытия источников, из которых Россия финансирует свою войну, и использования замороженных российских активов в пользу Украины. "В этом мы также рассчитываем на лидерство Конгресса", - подчеркнул глава государства.

Ситуация на фронте: последние новости

Как сообщал УНИАН, президент в интервью американской телерадиокомпании CBS News заявил, что большое наступление российских захватнических войск может начаться уже в конце мая - начале июня.

По его словам, надо не только подготовиться к наступлению и стабилизировать ситуацию, но и получить помощь от союзников. Президент добавил, что сейчас Силы обороны не готовы защищаться от нового масштабного наступления РФ без помощи.

Вас также могут заинтересовать новости: