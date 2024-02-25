Украина может одержать победу над российской оккупационной армией, однако при условии предоставления украинскому войску достаточной помощи.
Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в интервью NBC, отвечая на вопрос, считают ли Штаты, что Украина все еще может выиграть эту войну в военном плане.
"Конечно, Украина может одержать победу. Конечно, Украина уже преуспела в военном плане в одной из самых главных целей, которую она ставила перед собой - не дать стране попасть в руки России. Она это уже сделала. И Украина может пойти дальше в отвоевании территории, которую оккупировала Россия, обеспечив поражение России и победу Украины. Но она может сделать это только в том случае, если у нее есть необходимые инструменты", - сказал Салливан.
Советник Байдена подчеркнул, что именно поэтому США должны предоставить Украине пакет помощи, который прошел массовое двухпартийное голосование в Сенате.
Война в Украине: последние новости
По данным Герерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки на российско-украинском фронте произошло 69 боевых столкновений, ситуация на востоке и юге остается сложной.
Сегодня президент Владимир Зеленский впервые озвучил потери Украины в войне - по его словам, страна потеряла 31 тысячу военных. Потери россиян составляют 180 тысяч оккупантов, добавил он.
Также президент надеется, что американский Конгресс примет помощь украинскому войску в течение месяца.