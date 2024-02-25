Салливан призвал принять решение о помощи Киеву.

Украина может одержать победу над российской оккупационной армией, однако при условии предоставления украинскому войску достаточной помощи.

Об этом заявил советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в интервью NBC, отвечая на вопрос, считают ли Штаты, что Украина все еще может выиграть эту войну в военном плане.

"Конечно, Украина может одержать победу. Конечно, Украина уже преуспела в военном плане в одной из самых главных целей, которую она ставила перед собой - не дать стране попасть в руки России. Она это уже сделала. И Украина может пойти дальше в отвоевании территории, которую оккупировала Россия, обеспечив поражение России и победу Украины. Но она может сделать это только в том случае, если у нее есть необходимые инструменты", - сказал Салливан.

Советник Байдена подчеркнул, что именно поэтому США должны предоставить Украине пакет помощи, который прошел массовое двухпартийное голосование в Сенате.

Война в Украине: последние новости

По данным Герерального штаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки на российско-украинском фронте произошло 69 боевых столкновений, ситуация на востоке и юге остается сложной.

Сегодня президент Владимир Зеленский впервые озвучил потери Украины в войне - по его словам, страна потеряла 31 тысячу военных. Потери россиян составляют 180 тысяч оккупантов, добавил он.

Также президент надеется, что американский Конгресс примет помощь украинскому войску в течение месяца.

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