Он отмечает, что члены этой группы будут "приспосабливаться".

Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала считает, что образованная на базе "Оппозиционной платформы - За жизнь" депутатская группа "Платформа за жизнь и мир" пока будет голосовать так, чтобы "не вызвать на себя огонь".

Такое мнение он высказал в комментарии УНИАН.

На вопрос о том, как, по его мнению, в парламенте будет работать группа "Платформа за жизнь и мир", Бала сказал: "Они пока будут голосовать за все, что будет вноситься, чтобы не вызвать на себя огонь. Так же было после 2004-го года, так же было в 2014-м году, когда те же "регионалы" голосовали, чтобы не было стрельбы, и так далее. То есть понятно, что они будут приспосабливаться... И задача - сделать все, чтобы им не дать возможности политически выжить".

Политолог отметил, что необходимо принять законы, которые смогут эффективно превентивно обезопасить Украину от "антиукраинских политиков".

Он подчеркнул, что учитывая то, что сейчас происходит в Украине, нужно сделать все, чтобы "больше ни одна рашистская поросль здесь не росла".

"Должны быть соответствующие изменения в Конституцию. Это должно касаться и гражданства - чтобы мы могли их лишать гражданства. Возможно, прописать, что они не имеют права баллотироваться... Надо четко посмотреть, какой есть опыт в мире, что мы можем сделать. И пока есть такое единодушие - это надо все проводить. Если нужно, и изменения в Конституцию", - отметил Бала.

Политолог также добавил, что это должно касаться не только политсил, но и определенных общественных организаций, фондов и культурных объединений". "Это все - надо, чтобы оно здесь не работало. Не только политические моменты", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Совет национальной безопасности и обороны на время военного положения решил запретить деятельность "ОПЗЖ"и еще более десятка партий.

14 апреля в ВР было объявлено о приостановлении деятельности фракции "ОПЗЖ", а также всех ее прав. Среди таких прав, в частности участие в заседаниях Согласительного совета и номинирование своих депутатов на руководящие должности в парламентских комитетах.

Тогда же первый вице-спикер Александр Корниенко отметил, что в парламенте от "ОПЗЖ" осталось ориентировочно 34 депутата, и теперь они все внефракционные.

Позже в ВР депутаты, которые входили во фракцию "ОПЗЖ", создали депутатскую группу"Платформа за жизнь и мир". В состав группы, которую возглавил Юрий Бойко, вошли 25 нардепов (во фракции ранее было 44). В ней нет Вадима Рабиновича, Виктора Медведчука, Вадима Столара и депутатов, ориентированных на них.

23 апреля секретарь СНБО Алексей Данилов выразил мнение, что депутаты бывшей фракции "ОПЗЖ" не имеют права менять название и оставаться в парламенте. По его словам, депутаты бывшей "ОПЗЖ" не должны переименовываться и создавать новые группы, а извиниться перед украинцами и уйти из парламента.

12 мая в ВР было сообщено об окончательной ликвидации фракции "ОПЗЖ". В тот же день сопредседатель депутатской группы "Партия "За будущее" Тарас Батенко сообщил, что в ВР зарегистрирован законопроект, который делает невозможным способность представителям политической партии "ОПЗЖ" и других запрещенных, согласно решению СНБО, партий баллотироваться в будущие составы парламента.

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