Политики все чаще эксплуатируют тему экологии для поднятия собственных рейтингов - эксперт
Будущие кандидаты накануне местных выборов все чаще эксплуатируют тему защиты окружающей среды для поднятия собственных рейтингов. Такие манипуляции, как отмечают эксперты, только дискредитируют реальные угрозы и отвлекают внимание общества от решения глобальных экологических проблем.
Об этом в эфире 24 канала сообщила президент Professional Association of Ecologist of Ukraine Людмила Цыганок.
«Время от времени активизируются различные экоэксперты, у которых нет никакого опыта работы соответствующего образования, зато на все есть готовые решения. Именно во время выборов такие случаи становятся массовыми, ведь некоторые политики и псевдоэксперты на этой теме зарабатывают как деньги, так и политические дивиденды», - заявила президент Professional Association of Ecologist of Ukraine Людмила Цыганок.
Специалисты призвали политиков не злоупотреблять темой экологии, а избирателей не поддаваться на экологические манипуляции. Доверять тем, кто действительно заботится об экологии и доказывает это на собственном примере.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram