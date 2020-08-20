Политики все чаще эксплуатируют тему экологии для поднятия собственных рейтингов - эксперт

Специалисты призвали не злоупотреблять этой темой.

Будущие кандидаты накануне местных выборов все чаще эксплуатируют тему защиты окружающей среды для поднятия собственных рейтингов. Такие манипуляции, как отмечают эксперты, только дискредитируют реальные угрозы и отвлекают внимание общества от решения глобальных экологических проблем.

Об этом в эфире 24 канала сообщила президент Professional Association of Ecologist of Ukraine Людмила Цыганок.

«Время от времени активизируются различные экоэксперты, у которых нет никакого опыта работы соответствующего образования, зато на все есть готовые решения. Именно во время выборов такие случаи становятся массовыми, ведь некоторые политики и псевдоэксперты на этой теме зарабатывают как деньги, так и политические дивиденды», - заявила президент Professional Association of Ecologist of Ukraine Людмила Цыганок.

Специалисты призвали политиков не злоупотреблять темой экологии, а избирателей не поддаваться на экологические манипуляции. Доверять тем, кто действительно заботится об экологии и доказывает это на собственном примере.

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Автор: УНИАН