Украинские дипломаты день и ночь работают над эвакуацией украинцев из Афганистана, где власть перешла к радикальному движению Талибан.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что сейчас ситуация в Афганистане, де власть перешла под контроль радикального движения Талибан, не влияет на подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сообщил во время онлайн-брифинга.

В частности, его спросили, может ли текущая ситуация в Афганистане повлиять на визит президента Украины в США.

"То, что происходит в Афганистане сейчас - может повлиять на все. Но по состоянию на сейчас у нас нет никаких индикаторов о том, что эти события каким-то образом негативно влияют на подготовку и осуществление визита президента Украины в Соединенные Штаты. Еще раз подчеркиваю, мы понимаем, в какой неприятной ситуации оказались Соединенные Штаты, в Вашингтоне сейчас очень непросто. Мы готовы помогать партнерам чем можем. Но по состоянию на сейчас никаких негативных сигналов нет", - сказал Кулеба.

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Также глава МИД сказал, что пока не может раскрывать детали происходящего в Афганистане.

"Днем и ночью мы работаем над эвакуацией наших граждан и создаем все возможности, решаем миллион самых неожиданных вопросов, скажу вам честно, для того, чтобы можно было вывезти наших граждан", - заявил Кулеба.

В Вашингтоне встреча президента Украины Владимира Зеленского и президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена перенесена на один день - на 31 августа. Изначально встреча Зеленского и Байдена в Белом доме планировалась на 30 августа.

Захват талибами Афганистана

В связи с выводом американских войск и войск НАТО из Афганистана радикальное движение Талибан очень быстро начало захватывать все города в стране.

Министр внутренних дел Афганистана Абдул Сатар Мирзаквал в видеообращении заявил, что столицу передадут талибам мирно.

15 августа президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку и вылетел в Таджикистан.

После того, как талибы вошли в Кабул, тысячи людей пытаются покинуть столицу Афганистана из городского аэропорта.

Украина эвакуировала из Афганистана 79 граждан из шести стран - Украины, Афганистана, Беларуси, Нидерландов, Хорватии и Таджикистана.

16 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Кабуле находится еще один украинский самолет для эвакуации, который не может вылететь. Украинская сторона готова, кроме украинцев, эвакуировать дополнительно иностранцев.

18 августа военно-транспортный самолет Вооруженных сил Украины вылетел из Киева и будет ждать в Омане разрешения приземлиться в аэропорту Кабула (Афганистан) с целью эвакуации украинских граждан, которые хотят оставить эту страну после прихода к власти радикального движения Талибан. В настоящее время нет безопасного коридора для доступа в аэропорт Кабула.

Автор: Виталий Саенко