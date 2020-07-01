Поехали неофициально: Европарламент хочет откреститься от своей делегации в Крыму

Есть подозрение, что Европарламент официально не будет реагировать на поездку своих депутатов в оккупированный Россией Крым.

Европейский парламент намерен дистанцироваться от делегации евродепутатов Франции, которые отправились с визитом в оккупированный Крым.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на СМИ.

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По словам информированного собеседника СМИ, это грозит признанием поездки этих делегатов как «частных», что никоим образом не обязывает парламент реагировать.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины призвали Францию отреагировать на незаконный визит делегации французских депутатов Европейского парламента в оккупированный Россией Крым.

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