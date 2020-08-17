"Очередной президент, при котором убьют еще одного журналиста": Ткач из "Схем" прокомментировал поджог авто редакции

Михаил Ткач сообщил, что сегодня Нацполиция вместе с СБУ придут осмотреть его дом.

Или президент Зеленский станет президентом, при котором преступления против журналистов начнут раскрывать, или президент Зеленский станет очередным президентом, при котором убьют еще одного журналиста.

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Так инцидент с сожжением автомобиля съемочной группы программы «Схемы» прокомментировал журналист Михаил Ткач в своем Facebook .

Он написал, что ему "такой пиар не нужен".

"В течение недели в моей однокомнатной квартире (площадью два паркоместа тещи Гройсмана в Новопечерские Липки) побывали 30 человек. Патрульные, следователи, понятые, но так и не побывали те, кто должны были снять все вопросы безопасности моего жилья. Сначала полиция не нашла технических возможностей, впоследствии СБУ не нашла желания. Два десятка пустых аккаунтов «защитников власти» ежедневно писали что это я сам, что это пиар, что я никто и работа моя никакая. У меня есть записи, как следователь говорит что обзор с техникой будет «сегодня же» (8 августа), затем ему кто-то звонит и все отменяется. Есть доказательства того, что другая следователь еще 8 августа обратилась в СБУ за помощью но до сих пор ее не получила ", - написал Ткач.

Он отметил, что не просил об охране, не менял квартиру несмотря на рекомендации.

"Я писал о том, что молчание и бездействие ответственных несет риски. Мы жаловались в прокуратуру. Сигнализировали как могли. Бесполезно. Вчера ночью я сел на самолет, а когда приземлился, узнал, что авто, на котором мы снимали наши материалы в течение четырех лет, сожгли под домом у члена нашей съемочной группы, водителя Бориса Мазура. И День рождения Суркиса снимали на этом авто. И о переезде президента Зеленского на государственную дачу, и о «зе-кортеже», и о Омане. Я в этом авто часто находился более в редакции или дома. Коллеги шутили что кресло в редакции мне не нужно - мое кресло в машине ", - написал журналист.

Также Михаил Ткач сообщил, что сегодня Нацполиция вместе с СБУ придут осмотреть его дом.

"А можно было не ждать, когда сожгут машину, и «сделать это вместе» и сразу? Или для того, чтобы кто-то начал просто делать свою работу, обязательно нужно рисковать жизнями преданных журналистскому делу людей? - добавил он.

Поджог авто "Схем": хронология событий

Ночью сегодня, 17 августа, неизвестные сожгли возле дома водителя автомобиль съемочной группы программы «Схемы». По словам журналиста программы Михаила Ткача, последний материал, который они снимали с помощью этого автомобиля - «Короли дорог», о первых лицах государства, нарушающих ПДД.

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на максимально быстрое расследование поджога автомобиля программы «Схемы» и привлечению к ответственности злоумышленников.

Правоохранители устанавливают обстоятельства и виновников поджога автомобиля Kia Cerato, принадлежавшего съемочной группе программы «Схемы: коррупция в деталях».

"Прослушка" у Ткача: детали инцидента

8 августа журналистам программы "Схемы" Радио Свобода Михаил Ткач заявил, что обнаружил у себя дома признаки прослушивающего устройства. Позже полиция сообщила, что начала производство по статье "Нарушение неприкосновенности частной жизни".

За два дня с момента открытия уголовного производства относительно вероятного прослушивания журналиста-расследователя программы "Схемы" Михаила Ткача полиция один раз осмотрела место событий, но без использования специальной техники. Однако с помощью отвертки следователь "нашел" три отверстия на чердаке, которые ведут в дом журналиста.

Позже Ткач подал жалобу в прокуратуру на бездействие следователей полиции.

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Автор: Олег Давыгора