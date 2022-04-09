Советник руководителя ОП отметил, "Россия точно доказала, что это бесчеловечная цивилизация, которая должна исчезнуть с карты".

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что желание некоторых партнеров удержать бизнес с русскими "немножко затягивает войну", но Украина побеждает.

Об этом он заявил в видеообращении, опубликованном в Twitter.

"44 дня смерти, крови, ненависти, которую принесла РФ на землю. Это достаточно времени понять, кто есть кто, кто на что способен и кто и куда в конце дойдет. Украина будет побеждать... После Бучи, после Гостомеля, Бородянки, Макарова и Краматорска вчерашнего - после этого у нас точно нет другого выбора, чем доказать, что Украина - очень сильная и мощная держава", - отметил Подоляк.

Он добавил, что россияне сейчас концентрируют свои силы на Донбассе, чтобы попытаться доказать миру, что они умеют воевать.

"Они хотят там получить преимущество в десятки раз и попытаться сломать наших ребят. Это не получится. Но есть и другая сторона русских - сторона "русского нацизма". Мы, к сожалению, получили уже полное свидетельство того, как они "воюют" с мирными гражданами, как они насилуют, убивают детей, ломают и сжигают все, ибо это и есть суть "русского мира", - подчеркнул советник руководителя ОП.

По словам Подоляка, к сожалению, некоторые партнеры Украины все еще грезят желанием удержать возможность заниматься бизнесом с русскими, иметь возможность получать от них энергоносители и это все "немножко затягивает войну".

"Но опять же-44-й день войны, Украина побеждает, а Россия точно доказала, что это бесчеловечная цивилизация, которая должна исчезнуть с карты..."- добавил он.

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