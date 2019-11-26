Президент Эстонии вручила Зеленскому необычный подарок (фото)
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в страну украинского лидера Владимира Зеленского подарила ему велосипед.
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Соответствующие фото были опубликованы в Telegram-канале Klymenko Time.
На раме велосипеда можно увидеть табличку с надписью "Президенту Украины, господину Владимиру Зеленскому".
"Смотрели сериал "Слуга народа", подготовились", – говорится в комментарии к опубликованным фото.
В качестве ответного подарка Кальюлайд преподнесли украинскую вышиванку, пишет "Слово и Дело".
Отметим, в сериале "Слуга народа", где Владимир Зеленский играл роль президента Украины Василия Голобородько, тот передвигался именно на велосипеде. Многие ожидали от Зеленского, что он и на реальном посту президента будет ездить именно на велосипеде.
Напомним, сегодня в рамках официального визита Зеленский встретился с президентом Эстонии. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, в частности, в сферах электронного управления и диджитализации публичного сектора.
President @KerstiKaljulaid with spouse warmly welcomed President of #Ukraine@ZelenskyyUa & Mrs Zelenska on the first Official Visit in Tallinn.#Estonia#Ukraine 🇪🇪🇺🇦 pic.twitter.com/EzzmIQpWt6— Lauri Bambus 🇪🇪 (@LauriBambus) November 26, 2019