Президент Эстонии вручила Зеленскому необычный подарок (фото)

Зеленскому в Эстонии подарили велосипед. В качестве ответного подарка Кальюлайд преподнесли украинскую вышиванку.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в страну украинского лидера Владимира Зеленского подарила ему велосипед.

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Соответствующие фото были опубликованы в Telegram-канале Klymenko Time.

На раме велосипеда можно увидеть табличку с надписью "Президенту Украины, господину Владимиру Зеленскому".

"Смотрели сериал "Слуга народа", подготовились", – говорится в комментарии к опубликованным фото.

В качестве ответного подарка Кальюлайд преподнесли украинскую вышиванку, пишет "Слово и Дело".

Отметим, в сериале "Слуга народа", где Владимир Зеленский играл роль президента Украины Василия Голобородько, тот передвигался именно на велосипеде. Многие ожидали от Зеленского, что он и на реальном посту президента будет ездить именно на велосипеде.

Напомним, сегодня в рамках официального визита Зеленский встретился с президентом Эстонии. Стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве, в частности, в сферах электронного управления и диджитализации публичного сектора.