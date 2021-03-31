Наклейки также появились как минимум на двух автомобилях сотрудников украинской дипломатической миссии.

В Москве ночью неизвестные обклеили заборы вблизи посольства Украины плакатами с надписями «Крым – это Россия».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ с места событий, соответствующие плакаты с фотокарточками украинских дипломатов появились на заборе в Вознесенском переулке непосредственно напротив посольства.

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Причем фотографии использованы точно такие же как и на дипломатических картах, которые выдает МИД России.

В частности, на плакатах написано: «Для сведения СВР Украины: Крым – это Россия», «Для сведения ГУР МО Украины: Крым – это Россия». Кроме фотокарточек дипломатов изображена карта оккупированного полуострова, раскрашенного в цвета российского флага.

По данным УНИАН такие наклейки также появились как минимум на двух автомобилях сотрудников украинской дипломатической миссии. Причем наклейки были нанесены, когда сотрудники были на выезде, а не у здания посольства, что может свидетельствовать о слежке за дипломатами Украины.

Что предшествовало

16 марта в день так называемого «референдума» в Крыму, проведённого после оккупации полуострова, на машинах российских дипломатов в Киеве появились надписи «Крым – это Украина».

После этого российская сторона направила в МИД Украины ноту протеста.

Оккупация Крыма Россией

Россия оккупировала украинский Крым, введя на полуостров своих военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ.

20 февраля 2014 года Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма.

18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя.

Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России.

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. После оккупации Крыма Россией в 2014 году поставки воды на полуостров прекратили.

В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму достигла критического уровня из-за засухи и обмеления водоемов. Во многих городах и селах оккупационные власти ввели ограничения на подачу воды.

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Автор: Роман Цимбалюк