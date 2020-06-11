Зеленский убежден, что брат Ермака не торговал государственными должностями

Президент назвал "аферистом" своего бывшего внештатного советника Гео Лероса, который обнародовал записи с братом Ермака.

Президент Владимир Зеленский убежден, что брат руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака Денис, который фигурирует в пленках о возможной коррупции при назначении на должности в органах власти, "точно не брал денег" и просто болтун.

Об этом он заявил в интервью Украинской правде.

"Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, что бы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял ... А он ничего не брал. А как его затянули ... Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка", - заявил Зеленский.

"Он всегда хотел как-то помогать. Он такой, знаешь, война - побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтер. Здесь что-то не то в "Укрзализныце" - давай найдем нормальных людей. Ну, он такой человек", - добавил Зеленский.

При этом он назвал народного депутата из фракции «Слуга народа", своего бывшего внештатного советника Гео Лероса, который обнародовал записи с участием брата Ермака, "аферистом".

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Как сообщал УНИАН, 29 марта народный депутат Гео Лерос в Facebook обнародовал несколько видео, где, как он утверждает, брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака - Денис Ермак - якобы ведет переговоры о назначении на государственные должности.

29 марта Ермак заявил, что обратится в СБУ и Госбюро расследований относительно распространенного Леросом видео.

30 марта заместитель генпрокурора - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий по обращению Лероса зарегистрировал уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении на должности в органы госвласти - по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса.

В обращении депутат утверждает, что в 2019 году группа лиц обещала повлиять на принятие решений о назначении конкретных лиц на должности председателя Тернопольской ОГА и директора Ильичевского порта, и просит проверить причастность руководства Офиса президента к совершению указанного преступления.

30 марта Лерос заявил, что ГБР открыло против него уголовное производство по четырем статьям Уголовного кодекса.

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