Деркач обращается к Сытнику относительно дела Burisma Group

Народный депутат также заявил об инициативе создания "масштабной Антикоррупционной платформы".

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач обращается к руководителю Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику относительно дела в отношении газовой компании Burisma Group.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на совместной пресс-конференции с бывшим старшим группы прокуроров Генпрокуратуры по расследованию экономических преступлений режима Януковича 2016-2019 годов Константином Куликом.

"Мы обращаемся к руководителю НАБУ Артему Сытнику с требованием дать ответ на следующие вопросы: почему компании, близкие к Байдену (бывший вице-президент США Джозеф Байден - УНИАН), исчезли из уголовного производства 1590? Как закончилось дело со взяткой в 50 миллионов? Если представители Burisma были задержаны на взятке в 6 миллионов, то куда делись 44 миллиона? Намерено ли НАБУ вызывать на допрос фигурантов дела из окружения Байдена?" - сказал депутат.

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Он добавил, что главный вопрос: "Если дела, как такового нет... То, за что Burisma принесла в мешках миллионы долларов наличкой? Что вообще осталось в деле 1590, кроме фамилии Курченко и Херсонской нефтеперевалки? Где материалы финмониторинга Латвии и Кипра: уничножены, препарированы, утилизированы? И что с подозрением Злочевскому и почему он до сегодняшнего дня не находится в международном розыске?".

Деркач добавил, что эти вопросы просит считать официальным обращением к Сытнику.

Кроме того, он заявил об инициировании создания "масштабной Антикоррупционной платформы", которая бы занималась расследованием подобных дел.

Отвечая на вопрос, была ли проведена экспертиза относительно соответствия голосов якобы экс-президента Украины Петра Порошенко и Байдена, записи якобы разговоров которых были продемонстрированы на пресс-конференции, депутат отметил: "Мы со своей стороны проводим такую экспертизу. Что касается правоохранительных органов - мы не знаем".

Как сообщал УНИАН, 12 июня 2020 года были задержаны три человека, которые пытались передать 6 млн долларов взятки руководству НАБУ и САП за закрытие уголовного производства по подозрению экс-министра экологии, президента Burisma Group Злочевского.

13 июня директор НАБУ Артем Сытник заявил, что руководителей правоохранительных органов пытались подкупить за закрытие дела против бывшего министра экологии и природных ресурсов Украины, бизнесмена Злочевского. Дело касается причастности к завладению средствами стабилизационного кредита Нацбанка, который выдавался на подконтрольный бизнесмену Сергею Курченко банк, и к легализации этих средств.

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По словам Сытника, были задержаны три человека, среди которых первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве Николай Ильяшенко. Второй задержанный, по предварительным данным, имел отношение к компании Burisma и является доверенным лицом Злочевского, третье лицо - бывший работник ГФС, который также является доверенным лицом Злочевского.

В тот же день в Burisma Group заявили, что президент компании Злочевский или сотрудники не имеют никакого отношения к даче взятки руководству антикоррупционных органов за закрытие уголовного производства, в котором фигурирует Злочевский.

Подчеркивалось, что Burisma Group работает исключительно в рамках действующего законодательства.

Сегодня, 22 июня, на пресс-конференции Кулик заявил, что за закрытие дела в отношении газовой компании Burisma Group предлагалась взятка в 50 млн долларов, а не 6 млн, как об этом недавно заявляли в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

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