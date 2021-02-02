Монобольшинство пыталось увеличить стоимость услуг, предоставляемых государственными нотариусами и исполкомами местных советов.

В Верховной Раде не хватило голосов за инициативу увеличить в сотни раз госпошлину за нотариальные действия, предоставляемые государственными нотариальными конторами и исполкомами местных советов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяна Плачкова.

Политик отметила, что соответствующий законопроект №3236-1 монобольшинство пыталось провести по сокращенной процедуре.

"Казалось бы, при чем здесь турборежим? Однако по сокращенной процедуре монобольшинство пыталось увеличить стоимость услуг, предоставляемых государственными нотариусами и исполкомами местных советов. Авторы законопроекта хотели удостоверение завещаний сделать дороже в 300 раз, доверенностей – в 50-750 раз, заверение копий документов и выписок из них – в 100 раз, заверение подписи - в 500 раз, а выдачу дубликатов нотариально удостоверенных документов пытались увеличить в 167 раз", - уточнила парламентарий.

Учитывая, что значительная часть украинцев из-за постоянно растущих тарифов и низких социальных выплат вынуждены выживать, а также тот факт, что услугами государственных нотариусов, как правило, пользуются именно социально незащищенные граждане, увеличивать стоимость нотариальных услуг недопустимо, подчеркнула Татьяна Плачкова.

"Необходимость этого повышения его идеологи объясняли несоответствием действующих сегодня ставок реалиям. Интересно, что о несоответствии реалиям прожиточного минимума, минимальных пенсий и зарплат, о несоответствии реалиям социальных выплат и неспособности людей платить за самое необходимое авторы этих повышений не вспомнили. К счастью, голосов протянуть этот законопроект не хватило. Рада направила его на повторное первое чтение", – резюмировала Татьяна Плачкова.

Напомним, что ранее инициативу по ликвидации всех государственных нотариальных контор выдвигал министр юстиции Украины Денис Малюська.

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Автор: УНИАН