По словам Пескова, в Кремле следят за тем, как развиваются события в Украине.

В Кремле заявили, что для президента России Владимира Путина Виктор Медведчук является украинским политиком, выступающим за нормализацию «взаимовыгодных» отношений между РФ и Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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«Кем является для Путина Медведчук? Для Путина он является одним из украинских политиков, который в отличии от многих других придерживается точки зрения необходимости нормализации взаимовыгодных отношений между Россией и Украиной», - сказал Песков, отвечая на вопрос УНИАН, кем для Путина является Медведчук.

По его словам, Путин и Медведчук знают друг друга и неоднократно встречались.

«Медведчук в данном случае не на словах, а на деле реализует эту свою позицию, но при этом он остается украинским политиком», - добавил Песков.

Он подчеркнул, что в Кремле следят за тем, как развиваются события в Украине.

«Мы никоим образом не собираемся вмешиваться, но хотим быть уверенными, что речь не идет о политической «охоте на ведьм» и зачистки политического поля с целью освободится от конкурентов -политических сил», - добавил Песков.

Дело против Медведчука и Козака

11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала уведомление о подозрении депутатам от «ОПЗЖ» Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и в покушении на разграбление национальных ресурсов в оккупированном Крыму. Им объявлено подозрение по трем эпизодам: незаконная передача РФ газового месторождения; предоставление российским спецслужбам сведений, содержащих государственную тайну (о секретном военном подразделении ВСУ), проведение подрывной деятельности против Украины - подготовка сети российского влияния в Украине под названием «Промінь» («Луч»).

12 мая Медведчуку вручили подозрение по статьям 111 и 438 Уголовного кодекса - государственная измена и нарушение законов и обычаев войны.

13 мая судья Печерского райсуда Киева Вячеслав Пидпалый избрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета и другими процессуальными обязанностями. Судья отказал в удовлетворении как ходатайство прокуроров относительно меры пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 300 млн 930 грн залога, так и ходатайство защитников о взятии Медведчука на поруки его коллег из фракции "ОПЗЖ".

14 мая в Нацполиции сообщили, что во исполнение решения Печерского райсуда надели на подозреваемого Медведчука электронный браслет.

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Автор: Роман Цимбалюк