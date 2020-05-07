У Зеленского заявили, что Украина готова работать в Минском формате до конца года

По словам руководителя Офиса президента Андрея Ермака, если же работа в Трехсторонний контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, вопреки ожиданиям, окажется безрезультатной, то украинская сторона имеет запасной план действий.

Украина готова работать в «Минском формате» до конца года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

«Мы говорим о том, что у нас есть определенный срок, и если мы увидим, что с той стороны нет желания ставить точку и прекратить войну, то мы не будем продолжать это (работу в Трехсторонний контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе - УНИАН) годами. Я считаю, что срок, о котором говорил президент, является неизменным. Мы действительно до конца года сделаем все, чтобы этот процесс двигался", - сказал Ермак.

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Также он добавил, что переформатирование украинской делегации в Трехсторонний контактной группе означает, что Украина не желает терять ни одного дня: до сегодняшнего дня заседание контактной группы проходило раз в 2-3 недели. Сегодня же заседания участников группы проходят практически ежедневно.

«Мы не будем сбавлять этот темп», - добавил Ермак.

По его словам, если же работа в "Минском формате", вопреки ожиданиям, окажется безрезультатной, то украинская сторона имеет запасной план действий.

“Мы уже сегодня думаем и, безусловно, у нас есть план “Б”, который анонсировал президент, но более детально о нем говорить будем, когда будем понимать, что план “А” не работает”, - добавил Ермак.

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Как сообщал УНИАН, 5 мая президент Владимир Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Согласно указу, украинскую делегацию в ТКГ возглавляет экс-президент Леонид Кучма, его первым заместителем стал вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Резников, заместителем - председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, Александр Мережко.

Также к переговорам в ТКГ привлечены представители министерств и руководители профильных комитетов парламента.