На "нормандской" площадке и в рамках ТКГ россияне проявляют агрессию, хамство и лавирование.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба описал поведение России на переговорах по Донбассу, вспомнив известную скороговорку.

В интервью "Обозревателю" он отметил, что на "нормандской" площадке и в рамках ТКГ россияне проявляют агрессию, хамство и лавирование.

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"У нас есть два живых трека, где можно с ними общаться. Первый - советники лидеров нормандского формата. Второй-Трехсторонняя контактная группа. Если свести их вместе, то в этих переговорах есть все: агрессия, хамство, лавирование. Описывая поведение России, невольно вспоминаешь известную скороговорку:" корабли лавировали-лавировали, лавировали-лавировали, да так и не вылавировали", - рассказал Кулеба.

Нормандский формат: встреча советников

12 января в Берлине в ведомстве канцлера Германии состоялись переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки». Россию на них представлял заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак.

Предыдущая встреча советников руководителей Украины, Франции, ФРГ и России состоялась 11 сентября 2020 года.

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Автор: Андрей Василюк