Переговоры проходят постоянно в онлайн-формате.

Переговоры между Украиной и Россией идут достаточно тяжело, потому что украинская сторона имеет четкие и принципиальные позиции.

Об этом в комментарии журналистам сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

"Если коротко: переговоры идут постоянно в онлайне. Переговоры идут достаточно тяжело, потому что у украинской стороны есть четкие и принципиальные позиции", - отметил он.

Подоляк подчеркнул, что ключевые основные вещи относительно переговоров были заявлены президентом Владимиром Зеленским "уже неоднократно".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 23 марта Зеленский заявил, что переговоры с РФ проходят очень сложно, иногда даже скандально. Украина продолжает работать на разных уровнях, чтобы побудить Россию к миру и прекращению этой жестокой войны. "Работают украинские представители на переговорах, которые продолжаются фактически ежедневно. Это сложно очень. Порой - скандально. Но шаг за шагом идем вперед", - подчеркнул он.