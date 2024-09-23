У Зеленского назвали статью "обобщениями авторов", логику плана им не объясняли.

Журналистов британского издания The Times не знакомили с "планом победы", который президент Украины Владимир Зеленский намерен представить президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает Суспільне со ссылкой на источник в Офисе президента.

Там отметили, что детали плана, обнародованные в издании, являются "обобщениями авторов, документ журналисты не видели, логику плана им также не объясняли".

"Главное в плане победы то, что он комплексный, в нем все пункты взаимосвязаны, важно реализовывать их вместе, все в комплексе, что там указано", - сообщил собеседник СМИ.

По его словам, "план победы" состоит из пяти пунктов. Реализация первых четырех запланирована на период с октября по декабрь, воплощение пятого пункта - на послевоенный период.

Также представитель ОП уточнил, что вопрос современного вооружения и наступления украинских войск в Курской области России действительно содержится в документе.

"План победы" Зеленского - последние новости

Как известно, британское издание The Times раскрыло содержание "плана победы" Зеленского. По его данным, президент Украины хочет получить заверения в дальнейшей поддержке со стороны Америки.

Как отмечает СМИ, Зеленский хочет "защитить от Трампа" американскую поддержку Украине, при этом призыв Зеленского к гарантиям безопасности подчеркивает, что Украина "не может быть принята в НАТО и другие международные альянсы, в частности, из-за разногласий между союзниками".

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