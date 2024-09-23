На протяжении 60 лет ею отмечают за вклад в развитие человечества.

Президент Владимир Зеленский в США получил награду Американской академии достижений - The Golden Plate Award. Об этом говорится в Telegram-канале главы государства.

В течение 60 лет ею отмечают за вклад в развитие человечества. За изобретательность, которая может быть реализована только в условиях свободы.

Президент подчеркнул, что сегодняшний мир не позволяет нам проиграть ни одной битвы, когда на одной стороне - свобода, а на другой - все то, чего мы никогда не пожелали бы своим детям.

"У нас не так много времени. Следующие несколько месяцев будут решающими. В этой войне - войне России против Украины и всех вас, потому что это война России против самой свободы, - у нас мало времени, чтобы определить, каким будет ее результат. И мы должны его определить. Не Россия, не их кровавые союзники. Мы должны быть быстрее. Нам нужно не потерять следующие несколько месяцев в войне, чтобы не потерять следующие десятилетия", - отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что "Золотую тарелку" никогда не дадут Путину или таким, как он.

"Причина очевидна - не существует наград за убийства, которые они приносят, за мечты, которые они разрушают, и за страны, которые они сжигают. Сегодня люди получают эту награду за то, что они лучшие в том, что делают, - за их изобретательность, которая может быть реализована только в условиях свободы. Нам всем нужна победа. И мы все знаем почему", - сказал во время выступления глава государства.

Визит Зеленского в США - детали

Как сообщал УНИАН, Зеленский находится с визитом в США. Глава государства выступит на Генеральной Ассамблее ООН, встретится с представителями американских оборонных и энергетических компаний, а также с украинской общиной. На полях Генассамблеи президент проведет двусторонние переговоры с лидерами стран и международных организаций.

Также Зеленский встретится с президентом США Джозефом Байденом и представит ему План победы. Глава Украинского государства рассчитывает обсудить детали этого Плана, а также поддержку со стороны Соединенных Штатов в борьбе Украины ради свободы.

Зеленский также планирует встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, представителями Конгресса Соединенных Штатов от обеих партий и 45-м Президентом США Дональдом Трампом.

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