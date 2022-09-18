Михаил Подоляк отметил, что российские стратегии звучат даже от представителей ООН.

Россия не скрывает желания провести мирные переговоры и заморозить войну в Украине. Публичные заявления об этом она делает, используя зависящие от себя страны, бывших политиков и политиков второго эшелона.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала Freedom.

"Все политики второго эшелона или бывшие политики как Белрускони, который заявил, что вместе с Меркель может помочь урегулировать конфликт. Вчера прозвучала официальная позиция президента Мексики Лопеса Абрадора, который зафиксировал российские позиции, что нужно немедленно надо прекратить огонь и начать переговоры. То есть он предлагает остановиться на тех территориях, которые есть сейчас, и Россия будет продолжать устраивать "Бучи" и "Мариуполи" на захваченных территориях. И таких неожиданных инициаторов достаточно много", - отмети Подоляк.

При этом он указал, что у европейских лидеров уже есть определенный консенсус. Канцлер Германии Олаф Шольц озвучил, что кроме Украины повестку переговоров определять никто не будет.

Кроме того, советник главы ОПУ указал, что есть еще одна российская стратегия, которую пытается продвигать ООН – это стратегия мелких переговоров – решение отдельных вопросов, чтобы снизить общий градус. По его словам, эта стратегия ведет к заморозке конфликта. Также он подчеркнул, что если сейчас заморозить войну, то Украина получит новый ее виток с новой интенсивностью, когда Россия решит вопрос с переоснащением и пополнением резервов.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не планирует вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

В свою очередь бывший президент РФ Дмитрий Медведев выдал новую порцию чуши, гневно комментируя отказ президента Украины Владимира Зеленского от переговоров с оккупантами.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что Москва заговорит всерьез о переговорах только после того, как позиции ее армии максимально ослабнут.

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