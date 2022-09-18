Геннадий Гудков считает, что Путин будет торговаться.

У президента Российской Федерации Владимира Путина нет цели в войне против Украины. Его главная цель – удержаться у власти.

Об этом рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков

"У Путина нет никаких целей. Его цели определяются моментом. Кто-то ему внушил, что можно покорить Украину, отомстить ей, наказать и сделать это очень быстро, после чего провести парад в Киеве. Поэтому он решил, что это цель. Потом он понял, что никаких широкомасштабных захватов не будет, поэтому они ушли с части территорий. Сейчас цель такая – выторговать хоть что-то, что можно преподнести как какую-то победу, а значит сосредоточились на захвате территорий на юг, "прорубить" сухопутный коридор в Крым, провести там "референдумы" и присоединить эти земли к РФ", - говорится в сообщении.

По словам Гудкова, сейчас Путин намерен начать мирные переговоры, чтобы начать торговать захваченными территориями.

"Его очень нервирует то, что вооруженная западным оружием Украина, не хочет садиться с ним за стол мирных переговоров. Дело в том, что единственное условие – вывести войска со всей территории – для него не приемлемо. У Путина одна цель – сохранить свою власть. Он ее преследовал с самого начала", - подытожил оппозиционер.

Как ранее сообщал УНИАН, террорист Игорь Стрелков заявил, что в России может начаться революция, в ходе которой убьют президента РФ Владимира Путина. Он считает, что у президента РФ есть все шансы повторить судьбу свергнутого российского императора Павла I или Слободана Милошевича, который умер в тюремной камере в Гааге.

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