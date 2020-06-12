Ермак вместе с делегацией отправляется во Францию на переговоры с советником Макрона

Украинскую делегацию возглавляет министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, в ее состав вошли министр обороны, министр культуры и информационной политики и чиновники канцелярии президента.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации сегодня, 12 июня, осуществит однодневный рабочий визит во Францию для переговоров с советником президента Французской Республики Эммануэлем Бонном, который представляет Париж на переговорах советников лидеров стран – участниц «нормандского формата».

Об этом сообщает пресс-служба Офиса главы государства.

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«12 июня руководитель Офиса президента Андрей Ермак в составе украинской делегации осуществит однодневный рабочий визит во Францию», - говорится в сообщении.

Отмечается, что во Франции запланирована его встреча с внешнеполитическим советником президента Французской Республики Эммануэлем Бонном, который представляет Францию на переговорах советников лидеров стран – участниц «нормандского формата».

Украинскую делегацию возглавляет вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав также вошли министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, заместитель руководителя ОП Игорь Жовква и советник президента Руслан Демченко.

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