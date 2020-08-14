"Место - не главное": Кулеба спрогнозировал, как будут продолжаться "минские переговоры" по Донбассу

Глава МИД заявил, что главное - не место переговоров, а состав участников и содержание договоренностей, которые принимаются.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует, что минские переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будут продолжаться в режиме видеоконференций.

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Об этом глава МИД сказал в интервью "UA: Украинское радио".

"Площадка" - дело гибкое, ее можно поменять. Но, все-таки будем надеяться, что ситуация в Беларуси стабилизируется и работа продолжится. Но, главное даже не место, где это происходит, главное - это участники, это, прежде всего, Россия, Украина и ОБСЕ. И главное - это содержание договоренностей, или достигаются, или не достигаются. Впрочем, буду откровенным, я думаю, что коронавирус еще будет продолжаться, и поэтому объективных возможностей встретиться в Минске в ближайшее время не будет, и поэтому ТКГ будет заседать в режиме онлайн ", - заявил Кулеба.

Переговоры ТКГ по Донбассу: предложение Кравчука

13 августа глава украинской делегации в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе, первый президент Украины Леонид Кравчук допустил перенос работы контактной группы с Беларуси в другую страну. И, в частности, он предположил, что переговоры можно перенести из Минска в Швецию.

13 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе в Минске не остановится. Ближайшая встреча запланирована на 18 августа.

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Автор: Виталий Саенко