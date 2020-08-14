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"Место - не главное": Кулеба спрогнозировал, как будут продолжаться "минские переговоры" по Донбассу

17:43, 14 августа 2020
Политика
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В последнее время из-за пандемии переговоры проводятся в режиме видеоконференции / фото УНИАН

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозирует, что минские переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе будут продолжаться в режиме видеоконференций.

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Об этом глава МИД сказал в интервью "UA: Украинское радио".

"Площадка" - дело гибкое, ее можно поменять. Но, все-таки будем надеяться, что ситуация в Беларуси стабилизируется и работа продолжится. Но, главное даже не место, где это происходит, главное - это участники, это, прежде всего, Россия, Украина и ОБСЕ. И главное - это содержание договоренностей, или достигаются, или не достигаются. Впрочем, буду откровенным, я думаю, что коронавирус еще будет продолжаться, и поэтому объективных возможностей встретиться в Минске в ближайшее время не будет, и поэтому ТКГ будет заседать в режиме онлайн ", - заявил Кулеба.

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Автор: Виталий Саенко

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