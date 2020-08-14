В МИД оценили возможность визита Зеленского в Беларусь до завершения протестов

Визит может состояться осенью.

Президент Украины Владимир Зеленский не будет посещать Беларусь, пока там продолжаются массовые протесты.

Об этом заявил председатель отечественного МИД Дмитрий Кулеба в эфире "Украинского радио".

"Пока ситуация в Беларуси не стабилизируется, было бы опрометчивым объявлять какие-то визиты или инициативы", - сказал Кулеба.

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По словам министра, основная задача сейчас - с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Беларуси и наладить диалог между белорусскими властями и обществом.

"Очевидно для всех, что этот диалог нужен. И мы представляем страну, в которой право на мирный протест является бесспорным. У нас есть своя история. В каждой стране есть своя специфика, и для нас очевидно, что нужно начинать разговаривать и искать выход из той ситуации, которая сейчас сложилась в Беларуси", - подчеркнул он.

Визит Зеленского в Беларусь: что известно

Ранее в посольстве Беларуси в Украине заявили о планах Зеленского посетить Беларусь во время Форума регионов двух стран.

Форум планируется провести в городе Гродно 8-9 октября.

5 августа Зеленский и Лукашенко провели телефонный разговор, во время которого, в частности, говорили об экстрадиции задержанных "вагнеровцев".

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Автор: Юрий Годован