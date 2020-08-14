цей матеріал доступний українською

В МИД оценили возможность визита Зеленского в Беларусь до завершения протестов

14:14, 14 августа 2020
Политика
179 0
В Минск Зеленский пока не собирается / president.gov.ua

Об этом заявил председатель отечественного МИД Дмитрий Кулеба в эфире "Украинского радио".

"Пока ситуация в Беларуси не стабилизируется, было бы опрометчивым объявлять какие-то визиты или инициативы", - сказал Кулеба.

Читайте такжеКравчук рассказал, куда могут перенести переговоры по Донбассу из-за протестов в Минске

По словам министра, основная задача сейчас - с минимальными потерями стабилизировать ситуацию в Беларуси и наладить диалог между белорусскими властями и обществом.

"Очевидно для всех, что этот диалог нужен. И мы представляем страну, в которой право на мирный протест является бесспорным. У нас есть своя история. В каждой стране есть своя специфика, и для нас очевидно, что нужно начинать разговаривать и искать выход из той ситуации, которая сейчас сложилась в Беларуси", - подчеркнул он.

Визит Зеленского в Беларусь: что известно

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Юрий Годован

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter