Кравчук рассказал, куда могут перенести переговоры по Донбассу из-за протестов в Минске

Он отметил, что Беларусь не участвует в работе ТКГ.

Первый президент Украины, руководитель отечественной делегации на переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук допускает изменение места встреч ТКГ из-за ситуации в Беларуси.

Об этом он сказал в интервью Украинскому радио.

"Я думаю, этот вопрос белорусский народ решит без нас. Мы не можем вмешиваться в их внутренние дела. Беларусь участия в трехсторонней группе не берет. Если вдруг не будет такой возможности проводить там встречи, то мы тогда и будем искать другое место. Сначала были не Минские соглашения. Сначала была Женева. Можно взять совсем нейтральное государство, та же Швеция. Можем их попросить. Это - возможно", - уточнил он.

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Говоря о протестах в Беларуси, Кравчук объяснил, что не может давать оценки, поскольку сейчас является должностным лицом. Украина, по его словам, не должна вмешиваться в эти дела.

"Если потребуется помощь, то она будет через обращение, и Украина должна ее предоставить. Пока такого обращения нет. Украина должна принять любого президента, любой совет, созданный в другом государстве. Украина в этом участие не принимала и уважает любой выбор, уважает народ ", - сказал первый президент.

Протесты в Беларуси: что известно

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы .

По предварительным результатам ЦИК, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,23% избирателей, за его главную оппонентку Светлану Тихановскую - 9,9%. Остальные кандидаты набрали менее 2% - Анна Канопацкая (1,68%), Сергей Черечень (1,13%), Андрей Дмитриев (1,04%).

Тысячи жителей Беларуси вышли на стихийные акции протеста, произошли столкновения с силовиками.

В МВД Беларуси заявили о задержании около 3 тысяч участников акций в ночь на 10 августа, более 2000 человек в ночь на 11 августа и более 1000 - в третью ночь акций в разных городах страны.

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Автор: Юрий Годован