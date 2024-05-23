Сначала депутаты выяснят, где должны были бы уже построить укрепления, а потом поедут смотреть, что было сделано фактически.

Украинские депутаты проверят, действительно ли у ВСУ проблемы с оборонительными укреплениями, на что в последнее время было много жалоб. Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады уже провела первое заседание, рассказал на брифинге народный депутат от "Европейской солидарности" Михаил Бондарь.

"Сегодня в 9 часов состоялось фактически ознакомительное такое заседание Временной специальной комиссии... Никаких решений еще не принималось. Ознакомились только между собой, наработали ряд вопросов, которые надо будет уже на завтра, потому что завтра будет первое учредительное заседание", - рассказал Бондарь.

Он добавил, что необходимо будет избрать секретаря ВСК, состав ее секретариата и подготовлено первое обращение Комиссии - к Генеральному штабу - "предоставить своего представителя, чтобы уже 31 мая провести первое заседание после учредительного и наработать ряд вопросов, с кем нам придется контактировать".

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"То есть Генеральный штаб нам должен дать четкое понимание, с какими институтами по фортификационным сооружениям и по БпЛА они работают. И тогда мы уже начнем своими запросами, обращениями от Комиссии предоставлять им те запросы свои, чтобы получить ответы и уже начинать работу этой Комиссии", - пояснил депутат.

Бондарь также отметил, что для того, чтобы поехать проверять фортификации, члены ВСК должны выяснить, где именно они должны были размещаться, чтобы знать, куда ехать; были ли уже выделены на эти сооружения средства и были ли уже начаты работы.

"Как только мы об этом узнаем, а об этом можно будет узнать как раз через запросы, обращения, и тогда мы сразу начнем двигаться... Мы будем стараться как можно быстрее это сделать, чтобы получить ответы, сколько средств было выделено, на какие сооружения было выделено, и где они должны были быть размещены, чтобы начать проверку этих фактов", - сказал Бондарь.

Жалобы на отсутствие оборонительных укреплений

Как сообщал УНИАН, после повторного вторжения россиян к северу от Харькова от военных полился поток жалоб на отсутствие оборонительных укреплений на этом направлении, хотя было полтора года на то, чтобы их построить.

"Мы увидели, что передовых позиций нет совсем. Кое-где незавершенное строительство. Те же "зубы дракона" лежали рядом с трассами. Линия обороны была недостроенная", - рассказывал в частности старший лейтенант 47-й бригады Николай Мельник.

На фоне большого количества подобных жалоб 22 мая в Верховной Раде Украины создали ВСК, которая должна проверить ситуацию с обустройством фортификаций, а заодно и по закупке дронов.

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