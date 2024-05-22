Ее возглавил депутат от "Слуги народа".

В Верховной Раде Украины создали Временную следственную комиссию по обустройству фортификаций и закупке дронов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк. По его словам, за это решение проголосовали 277 народных депутатов. Председателем ВСК был назначен Николай Задорожный (фракция "Слуга народа").

"В состав вошли восемь "слуг народа" и по одному представителю от всех фракций и групп ВРУ. От нас - Рома Костенко", - сообщил Железняк.

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Он также рассказал, что к полномочиям ВСК относится изучение обстоятельств и подготовки вопросов относительно, в частности потребностей сектора безопасности и обороны в беспилотных летательных аппаратах и формирования государственного заказа на производство и закупку БпЛА.

Также это изучение обстоятельств и подготовки вопросов по анализу практики распределения, передачи, поставки и взятия на баланс беспилотников военным частям и подразделениям Вооруженных сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований; обустройство фортификационных сооружений, инженерных заграждений на линии соприкосновения и целевого использования средств, выделенных на их обустройство.

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Как сообщал УНИАН, ранее основатель спецподразделения KRAKEN Константин Немичев отметил, что российские оккупанты пытались создать обострение по всей линии государственной границы в Харьковской области и ослабить ресурсы Украины.

По его словам, сейчас идет стабилизация этой линии фронта, но дальше нужно выбивать оккупантов. Немичев очертил три пункта, почему у Украины были проблемы во время наступления России.

Так, относительно фортификаций он отметил, что первая линия обороны была, но не того качества, которого должна была быть. Проблема в том, что ее начали строить за два-три месяца до этого наступления на фоне общественного резонанса.

"Руководителей, которые подписывали акт приема фортификаций, - сняли. Вопрос - накажут, или как всегда? Я бы давал, как минимум, государственную измену", - отметил военный.

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