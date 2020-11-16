Глава Минздрава заявил, что у него конструктивные отношения с президентом Зеленским.

Министр здравоохранения Максим Степанов прокомментировал слухи о своей возможной отставке с должности.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"У меня абсолютно конструктивные нормальные рабочие отношения с президентом Украины. Сегодня было селекторное совещание, которое проводил Владимир Александрович, поэтому все абсолютно нормально и в рабочем порядке", - подчеркнул Степанов.

Также он прокомментировал заявление народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка о том, что якобы есть необходимое количество голосов в парламенте для его увольнения.

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"Железняк и вообще фракция "Голос"- это "серьезный" источник информации, и у меня свое отношение к этой партии, к этой фракции, некоторым ее членам, тем более многие из членов этой партии имеют отношение к тому состоянию медицины, в котором она находится сейчас... Понятно, я для них неудобный министр, и поэтому они, мне кажется, начали инициировать мою отставку уже на следующий день после моего назначения", - добавил Степанов.

Возможная отставка Степанова: что известно

16 ноября сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на Согласительном совете призвала парламент проголосовать во вторник, 17 ноября, за отставку министра здравоохранения Степанова и всего правительства в связи с ситуацией, сложившейся с лечением больных COVID-19.

В свою очередь заместитель председателя фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что в Верховной Раде начали сбор подписей за проведение внеочередного заседания, на котором планируется рассмотреть постановление об увольнении главы Минздрава.

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Автор: Виталий Саенко