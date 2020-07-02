В "Слуге народа" прокомментировали информацию о вероятных кандидатах на место Смолия

Возможное выдвижение на должность председателя НБУ кандидатуры бывшего премьер-министра Арсения Яценюка назвали слухами.

Заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук прокомментировала информацию СМИ о вероятных кандидатах на должность председателя Национального банка Украины вместо Якова Смолия, который написал заявление об увольнении.

Читайте такжеСмолий принял решение об отставке после конфликта с Зеленским – СМИ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в комментарии журналистам.

Отвечая на вопрос, какие вероятные кандидатуры на место Смолия, и вроде бы кто-то видит на этом посту председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, депутата от "Слуги народа" Данила Гетманцева, Кравчук отметила, что пока рано говорить о конкретных фамилиях.

"Относительно Гетманцева - у него один из самых активных комитетов этой Рады. Я думаю, что было бы плохо его потерять, такого профессионального председателя комитета. Конечно, если он сам так пожелает ... Но я не слышала о таком его желании", - сказала депутат.

Вместе с тем Кравчук назвал слухами информацию некоторых СМИ о возможном выдвижении на должность председателя НБУ кандидатуры бывшего премьер-министр Арсения Яценюка.

"Вопрос о Яценюке - это ничто иное, чем слухи. И вряд ли будут голоса у монобольшенства за назначение Яценюка. Хотя, конечно, он один из предшественников - он возглавлял Нацбанк - квалификационно этому отвечает, но политически - нет", - сказала она.

Кроме того, Кравчук не считает вероятной кандидатуру экс-министра развития экономики Украины Тимофея Милована.

В то же время, на вопрос в отношении руководителя «Укргазбанка» Кирилла Шевченко, она отметила, что выдвижение этой кандидатуры на должность председателя Нацбанка является "вероятным".

"Фамилия Кирилла Шевченко из "Укргазбанка" звучала среди кандидатур. Но, опять же, должны быть официальные представления, официальные сигналы, а не просто переписки во внутрипартийном чате", - сказала она.

Кравчук также подчеркнула необходимость заслушать информацию Смолия перед тем, как он уйдет в отставку.

Как сообщал УНИАН, 15 марта 2018 года Верховная Рада по предложению тогдашнего президента Петра Порошенко назначила Смолия председателем НБУ, уволив с этой должности Валерию Гонтареву.

Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности председателя НБУ.

1 июля 2020 года Смолий написал и подал президенту Владимиру Зеленскому заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию. Смолий объяснил свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

Сегодня, 2 июля, в Верховной Раде был зарегистрирован президентский проект постановления об увольнении Смолия с должности председателя НБУ (№3772).

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram