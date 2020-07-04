Президент получил три списка потенциальных кандидатов на пост нового главы НБУ

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел консультации с руководством государственных и коммерческих банков и с заместителями председателя Нацбанка и получил три списка возможных кандидатов на пост нового главы НБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил три списка потенциальных кандидатов на пост нового главы Национального банка.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам во время церемонии открытия реконструированного стадиона школы №1 в г. Южный в рамках программы «Большая стройка» в Одесской области.

«Вопрос о кандидатуре на должность главы Нацбанка. Я сделал три большие дискуссионные встречи в рамках профессионального диалога. Я встретился со всеми главами государственных банков Украины, хотел от них услышать кандидатуру (будущего главы Нацбанка - УНИАН) и их личное впечатление из-за этой ситуации», - сказал президент.

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Зеленский также отметил, что провел встречу со всеми заместителями председателя Нацбанка и получил от них рекомендации, а также с представителями почти всех коммерческих банков.

Все они предложили три отдельных списка потенциальных кандидатов на должность главы НБУ.

«Мы изучаем (кандидатов) и через правоохранительные органы, чтобы знать, что это за люди, какое у них состояние», - добавил глава государства.

«У нас есть время для встреч из списка предложенных кандидатур на должность председателя Нацбанка. Я не вижу никакой проблемы», - резюмировал президент.

Как сообщал УНИАН, 1 июля Смолий подал президенту заявление об увольнении по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное выполнение им своих обязанностей.

3 июля Верховная Рада поддержала предложение президента освободить Смолия с должности главы Национального банка Украины.

Выполнять обязанности главы Нацбанка до назначения нового руководителя будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

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