Отставка Холодницкого: стало известно, кто временно возглавил САП
14:28, 21 августа 2020Политика
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Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.
Максим Грищук возглавил САП / фото facebook.com/makcum.gryshchuk
В связи с увольнением Назара Холодницкого временно исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стал Максим Грищук.
Читайте такжеУ Венедиктовой открыли производство в отношении Холодницкого: главу САП могут отстранить (документ)Об этом сообщает корреспондент УНИАН.
Отставка Холодницкого
Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.
Его приняла генеральный прокурор Ирина Венедиктова и издала приказ об увольнении.
Максим Грищук: справка
- На данный момент Максим Грищук занимает должность первого заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
- В октябре 2015 года Грищук подавал заявку в конкурсную комиссию по избранию руководителя САП. 27 ноября комиссия подала генпрокурору Виктору Шокину две кандидатуры – Максима Грищука и Назара Холодницкого. Шокин утвердил кандидатуру Холодницкого.
- В прокуратуре Грищук с 2008 года. Начинал со стажера прокуратуры. С мая 2012 по декабрь 2015-го работал на должности прокурора в прокуратуре Львова.
- В августе 2014-го был призван на службу в армию. Воевал в зоне проведения АТО в рядах 80 и 81-й бригад, в том числе защищал Донецкий аэропорт.
- Максиму Грищуку 36 лет. Женат и воспитывает двоих детей.
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