Отставка Холодницкого: стало известно, кто временно возглавил САП

Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

В связи с увольнением Назара Холодницкого временно исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) стал Максим Грищук.

Читайте такжеУ Венедиктовой открыли производство в отношении Холодницкого: главу САП могут отстранить (документ)Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

Отставка Холодницкого

Назар Холодницкий написал заявление об увольнении.

Его приняла генеральный прокурор Ирина Венедиктова и издала приказ об увольнении.

Максим Грищук: справка

На данный момент Максим Грищук занимает должность первого заместителя главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

В октябре 2015 года Грищук подавал заявку в конкурсную комиссию по избранию руководителя САП. 27 ноября комиссия подала генпрокурору Виктору Шокину две кандидатуры – Максима Грищука и Назара Холодницкого. Шокин утвердил кандидатуру Холодницкого.

В прокуратуре Грищук с 2008 года. Начинал со стажера прокуратуры. С мая 2012 по декабрь 2015-го работал на должности прокурора в прокуратуре Львова.

В августе 2014-го был призван на службу в армию. Воевал в зоне проведения АТО в рядах 80 и 81-й бригад, в том числе защищал Донецкий аэропорт.

Максиму Грищуку 36 лет. Женат и воспитывает двоих детей.

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Автор: Катерина Шварц