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Глава САП Назар Холодницкий подал в отставку (документ)

12:13, 21 августа 2020
Политика
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Холодницкий подав в отставку / фото УНИАН

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назар Холодницкий написал заявление об увольнении. Генеральный прокурор Ирина Венедиктова приняла его заявление и издала приказ об увольнении. 

Читайте такжеУ Венедиктовой открыли производство в отношении Холодницкого: главу САП могут отстранить (документ)Соответствующий документ у себя на странице Facebook опубликовал сам Холодницкий.

«Сегодня могу с уверенностью сказать о том, что Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины выполнят свою миссию. Я благодарю своему коллективу за преданность делу, честность и неподкупность – мы достойно выполняем свою работу», – написал он.

Венедиктова уволила Холодницкого / фото facebook.com/NKholodnytskyi

В приказе от 21 августа говорится:

«Руководствуясь статьей 9, пунктом 2 части второй статьи 41 закона Украины «О прокуратуре», приказываю: освободить Холодницкого Назара Ивановича от должности заместителя генерального прокурора - руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Офиса генерального прокурора и органов прокуратуры 21 августа 2020 года в связи с подачей заявления об освобождении от должности по собственному желанию (пункт 7 части первой статьи 51 закона Украины «О прокуратуре»).

Назар Холодницкий: справка

  • На должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Холодницкого назначил генпрокурор Виктор Шокин 30 ноября 2015 года.
  • До этого он был первым заместителем прокурора Автономной Республики Крым.
  • Родился Холодницкий в 1985 году в городе Львове. В 2006 году окончил юридический факультет Львовского национального университета имени Ивана Франко. Кандидат юридических наук.
  • В июне 2017 года Холодницкого избрали вице-президентом Федерации футбола Украины.

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Автор: Катерина Шварц

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