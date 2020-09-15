"Весь мир ждет более детальные вещи по поводу этого покушения", - заявил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский осудил покушение на жизнь российского оппозиционера Алексея Навального.

Об этом он сказал на совместной с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем пресс-конференции в Вене. Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице Офиса президента.

«Мы действительно имеем общее мнение по поводу господина Навального и осуждаем покушение на господина Навального. Весь мир, мне кажется, мы ждем более детальные вещи по поводу этого покушения. Мы ждем, что они в ближайшее время появятся», - заявил он.

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Отравление Навального: что известно

20 августа Навальный возвращался в Москву из Томска, в полете ему стало плохо, самолет экстренно сел в Омске. Навального госпитализировали. Через два дня его эвакуировали из Омска в берлинскую клинику "Шарите".

4 сентября стало известно, что эксперты Мюнхенского института фармакологии и токсикологии Вооруженных сил ФРГ нашли следы ядовитого вещества из группы "Новичок" в крови, моче и на коже Навального. Факт отравления политика «Новичком» также подтвердили другие эксперты.

10 сентября Навальный вышел из комы. По данным СМИ, позже Навальный заявил, что после выздоровления планирует вернуться в Россию.

15 сентября пресс-секретарь политика Кира Ярмыш сообщила, что Навальный после лечения в немецкой клинике планирует вернуться в Россию.

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Автор: Константин Гончаров