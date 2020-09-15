Об этом он сказал на совместной с федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем пресс-конференции в Вене. Трансляция мероприятия велась на Facebook-странице Офиса президента.

«Мы действительно имеем общее мнение по поводу господина Навального и осуждаем покушение на господина Навального. Весь мир, мне кажется, мы ждем более детальные вещи по поводу этого покушения. Мы ждем, что они в ближайшее время появятся», - заявил он.

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Автор: Константин Гончаров