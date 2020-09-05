Кулеба назвал последние заявления Лукашенко по Украине недружественной политикой.

Отношения Украины с Беларусью уже не могут быть такими, какими они были раньше.

Такое мнение в эфире "Прямой" высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Очевидно, что отношения с Беларусью уже не могут быть такими, какими они были до этого. И не только из-за массовых и системных нарушений прав человека в Беларуси, но и из-за решения по "вагнеровцам", потому что Украина во всем, оказывается, виновата. То есть Россия реально начинает там заводить своих специалистов, а обвиняют Украину. Это недружественная политика, и мы не должны этого терпеть. Моя политика в дипломатии всегда очень проста: если тебя бьют, ты всегда должен ударить в ответ ", - заявил Кулеба.

Протесты в Беларуси и обвинения в адрес Украины

В Беларуси с 9 августа после президентских выборов продолжаются массовые протесты и забастовки с требованием проведения новых, честных выборов, а также отставки Александра Лукашенко.

Лукашенко неоднократно заявлял, что ситуацию в Беларуси якобы расшатывают извне, и договорился с президентом РФ Владимиром Путиным совместно реагировать "в случае обострения ситуации в части внешних угроз".

2 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуацию в Беларуси дестабилизируют "экстремисты" из Украины. "Около 200 экстремистов, натренированных на украинской территории, сейчас находятся в Республике Беларусь", - сказал он.

В тот же день Кулеба назвал бредом и плодом больного воображения это заявление Лаврова.

4 сентября Кулеба отметил, что возвращение "вагнеровцев" в Россию стало ключевым моментом для отзыва посла из Беларуси, который до сих пор находится на консультациях в Киеве.

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Автор: Андрей Василюк