У Зеленского ожидают, что имя человека, который возглавит американскую делегацию на саммите, в Вашингтоне сообщат самостоятельно.

В Офисе президента Украины заявили, что Соединенные Штаты Америки могут сменить своего представителя, который приедет в Киев на саммит Крымской платформы по деоккупации полуострова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сказал во время брифинга в пятницу, 20 августа.

"Вероятнее всего, будет смена представителя США на Крымской платформе, но об этом пусть Соединенные Штаты сообщат сами, чтобы не было недоразумений", - сказал Никифоров.

Кто будет представлять США на Крымской платформе

Ранее речь шла о том, что президент Джо Байден не приедет в Украину, но США будут представлены на саммите Крымской платформы личным посланником Байдена, министром транспорта Питером Буттиджичем.

Буттиджич - выпускник Гарвардского университета, стипендиат Родса и ветеран войны в Афганистане. Бывший мэр города Саут-Бэнд, штат Индиана. Он намеревался выдвигаться от Демократической партии на президентских выборах 2020 года, но впоследствии снял свою кандидатуру. Стал первым открытым геем среди кандидатов-демократов.

Учредительный саммит "Крымской платформы" с участием лидеров иностранных государств состоится 23 августа в Киеве.

Автор: Виталий Саенко