Государственная измена: правоохранители открыли дело из-за поездки нардепов партии Медведчука в Москву

Зарегистрировать производства ОГП обязал столичный Печерский суд.

Офис генерального прокурора открыл уголовное производство по факту поездки в Москву представителей фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Такое решение принято на выполнение постановления Печерского районного суда, который удовлетворил жалобу народного депутата от "Голоса" Соломии Бобровской и обязал уполномоченных лиц Офиса генерального прокурора внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении.

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Уголовное производство открыли по статье о государственной измене, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

"Во исполнение определения суда в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 111 УК Украины, по факту поездки народными депутатами Украины 10.03.2020 в Москву и переговоров с депутатами Государственной думы Российской Федерации относительно урегулирования конфликта на Донбассе", – заявили в ОГП.

25 мая народный депутат от "Голоса" Соломия Бобровская заявила, что Печерский районный суд обязал Офис генерального прокурора внести сведения относительно совершения представителями ОПЗЖ государственной измены.

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Как сообщал УНИАН, 10 марта в Москве состоялась встреча делегации партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" с депутатами Госдумы РФ. В ней приняли участие Виктор Медведчук, Вадим Рабинович, Тарас Козак, Александр Колтунович, Ренат Кузьмин и Татьяна Плачкова.

Также Медведчук обсудил с президентом РФ Владимиром Путиным и председателем Госдумы Вячеславом Володиным "создание межпарламентского объединения".

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