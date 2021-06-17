Также депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" требуют отстранить Никиту Потураева от председательства в Комитете по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Депутаты от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" требуют, чтобы Регламентный комитет парламента немедленно собрался и дал оценку высказываниям председателя Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, народного депутата от "Слуги народа" Никиты Потураева в адрес фракции «ОПЗЖ».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Верховной Рады заявил депутат от "ОПЗЖ" Юрий Павленко.

По его мнению, Регламентный комитет должен дать оценку высказываниям Потураева.

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Кроме того, Павленко попросил председателя парламента Дмитрия Разумкова «на время расследования» отстранить Потураева от председательства в профильном комитете.

"Такие высказывания даже при извинении дискредитируют страну, дискредитируют парламент", - сказал Павленко.

Он также заявил, что депутаты от "ОПЗЖ", которые являются членами Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики, не будут участвовать в его заседаниях, пока Потураев возглавляет этот комитет.

Другой депутат от "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич, который является председателем Комитета ВР по вопросам свободы слова, заявил, что сегодня произошла "первая драка в парламенте IX созыва".

"И это все, Никита, благодаря тебе", - добавил он.

Шуфрич также заявил, что «ОПЗЖ» обратится к генеральному прокурору из-за "публичных призывов к убийству своих коллег - народных депутатов Украины".

Сегодня, 17 июня, во время рассмотрения в Верховной Раде законопроекта (№4107), которым регулируется деятельность Нацсовета по вопросам телерадиовещания, возник конфликт между депутатами от "ОПЗЖ" и Потураевым.

Депутаты от «ОПЗЖ» настаивали на рассмотрении своих поправок в законопроект, и когда после трех дней их рассмотрения документ должны были вынести на голосование, они стали возле трибуны и пытались помешать голосованию.

На различные обвинения фракции «ОПЗЖ» Потураев, который с трибуны докладывал по законопроекту, заявил, что эпоха бедности закончится в Украине тогда, когда «закончится эпоха лжи». При этом он добавил, что эпоха бедности закончится тогда, когда «восставший народ выбросит фракцию «ОПЗЖ» из парламента и расстреляет».

В ответ представители «ОПЗЖ» начали толкотню возле трибуны, наиболее активным был Илья Кива. Чтобы поддержать своего коллегу Потураева, к трибуне подошли депутаты от «Слуги народа», и возле трибуны началась потасовка.

Тогда председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объявил в заседании парламента 15-минутный перерыв.

После перерыва Потураев извинился перед фракцией «ОПЗЖ».

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Автор: Татьяна Поляковская