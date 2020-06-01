Относительно законопроекта об оппозиции уже есть "общее видение" - Стефанчук

Работа над законопроектом будет продолжаться.

Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук отмечает, что относительно законопроекта об оппозиции уже есть "общее видение".

Читайте такжеДепутаты вернутся к пленарной работе 2 июня - рассмотрят программу правительства

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

"За прошедшую неделю по распоряжению председателя Верховной Рады Украины мы провели большое заседание рабочей группы по наработке закона относительно оппозиции ... Мы вышли уже на общее видение и определенную структуру данного законопроекта", - сообщил Стефанчук.

Он добавил, что далее, в соответствии с утвержденным планом, продолжится работа над этим законопроектом.

Как сообщал УНИАН, две недели назад рабочая группа начала работу над законопроектом. В пятницу, 15 мая, состоялось первое заседание рабочей группы, которая разрабатывает законопроект об оппозиции и взаимоотношениях коалиции и оппозиции.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram