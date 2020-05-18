Рабочая группа начала работу над законопроектом об оппозиции - Стефанчук

Также в ближайшее время в Верховной Раде может быть рассмотрен законопроект о всеукраинском референдуме.

Рабочая группа начала работу над законопроектом об оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

По его словам, в пятницу, 15 мая, состоялось первое заседание рабочей группы, которая нарабатывает законопроект об оппозиции и взаимоотношениях коалиции и оппозиции. «Мне кажется, прошло все очень конструктивно», - подчеркнул Стефанчук.

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Он пригласил коллег по парламенту принять участие в подготовке законопроекта.

По словам Стефанчук, за 30 лет уже необходимо принять закон, который будет регламентировать отношения между оппозицией и большинством.

Стефанчук подчеркнул, что также очень важным является рассмотрение в парламенте законопроекта о всеукраинском референдуме. Он отметил, что также уже завершена работа над законопроектом о всеукраинском референдуме. «Мы ожидаем ответ, оценку от отдельных международных организаций и, я думаю, что уже в ближайшее время он будет внесен с тем, чтобы Украина получила очень важный механизм, направленный на реализацию статьи 5 Конституции Украины», - сказал первый заместитель председателя ВР.