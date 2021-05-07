Пока нет подтверждения участия президента Украины Владимира Зеленского в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня, во время которого запланировано обсуждение вопроса предоставления Украине Плана действий для вступления в Североатлантический альянс.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Офиса президента Украины со ссылкой на заявление руководителя ОП Андрея Ермака.
Напомним, повестка дня саммита глав государств и правительств 30 стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) будет обнародована ближе к 14 июня - дню проведения мероприятия в Брюсселе.
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Украина и НАТО
- 8 июня 2020 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал старт обзору стратегии "НАТО-2030". По его словам, это дает возможность задуматься над тем, каким будет Альянс через 10 лет, и как он будет продолжать поддерживать безопасность во все более нестабильном мире.
- 21 октября Столтенберг заявил, что Альянс проконсультируется с Украиной и Грузией по поводу формирования видения стратегии "НАТО-2030".
- Экспертная группа по разработке стратегии "НАТО-2030" рекомендует укрепить отношения с Украиной. Генсек Альянса отметил, что продолжит консультации относительно стратегии "НАТО-2030", а затем подготовит рекомендации для лидеров стран-членов НАТО.
- В апреле 2021 года Столтенберг заявил, что саммит станет уникальной возможностью укрепить НАТО как неизменное воплощение связи между Европой и Северной Америкой. "Мы будем принимать решения относительно нашей содержательной и дальновидной повестки дня "НАТО-2030", предназначенной для ответа на вызовы как сегодняшнего, так и завтрашнего дня: агрессивные действия России, угрозы терроризма, кибератаки, новые и прорывные технологии, влияние изменения климата на безопасность и подъем Китая", - заявил Столтенберг.
- Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что участники саммита НАТО дадут "сигнал" о предоставлении Украине Плана действий для членства в Альянсе.
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